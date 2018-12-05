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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
DÜ'de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Diyabet Okulu açıldı - DİYARBAKIR Haberi

DÜ'de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Diyabet Okulu açıldı - DİYARBAKIR Haberi

- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasının detay görüntüsü - Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışı - DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün konuşması - Detay görüntülerDÜ'de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Diyabet Okulu açıldı - DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: - "Bu hizmetler tedavinin başarısını etkiliyor. Çok büyük atılımlar yapıyor, yeni hizmetler veriyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Diyabet Okulu açıldı.Hastane binasının 7. katında oluşturulan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ile 5. katında yer alan Diyabet Okulunun açılışı, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül tarafından yapıldı.Gül, yaptığı açıklamada, hastanede iki birimin daha hizmet vermeye başladığını söyledi.

"Bu hizmetler tedavinin başarısını etkiliyor. Hastanemiz birçok yeniliğe imza atıyor. Çok büyük atılımlar yapıyor, yeni hizmetler veriyoruz." diyen Gül, bebekler bu ünitede tedavi görürken annelerinin de güzel odalarda dinlenip bebeklerine bakma imkanı bulacağını belirtti.
Gül, DÜ hastaneleri olarak bu tür hizmetleri artıracaklarını, yeni ünitelerle yeni hizmetler vermeye devam edeceklerini aktardı.DÜ Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu da açtıkları diyabet okulunda hastaların diyetisyenlerden eğitim alacağını belirtti.
Eğitime katılanlara diploma da verileceğini dile getiren Tuzcu, "Hastalar iyi bilinçlendirilmediği zaman farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. 'Şekeri vardı, gözü kör oldu', 'şekeri vardı, ayağı kesildi' gibi durumlar olmasın diye eğitim vereceğiz, hastalığı yenmeleri için onlara destek olacağız. Periyotlar halinde hastalar eğitim görecek. Randevu sistemi oluşturup, her hastanın mutlaka eğitim almasını sağlayacağız."Açılışa, DÜ Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, DÜ Acil ve Travmatoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, Başhemşire Rahime Atlı ve hastane çalışanları katıldı.

Bebek Diyabet Hastane Diyetisyen Görece 

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