DÜ’de öğrencilerden Afrin'e destek

-Dövizlerden görüntü

-Toplanan kalabalık

-Basın açıklamasının okunması

-Kalabalıktan görüntü



( DİYARBAKIR )- Öğrencilerden Afrin teşekkürü DİYARBAKIR



- Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri bir basın açıklaması yaparak Afrin operasyonundan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere harekatı düzenleyen herkese teşekkür ettikleri ve destek verdiklerini ifade etti.

DÜ öğrencileri Afrin’e yönelik gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekatına ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

İlahiyat Fakültesi Camisi önünde Cuma namazı sonrası yapılan basın açıklamasına AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada üzerinde Çanakkale ve Afrin’den görsellerin yer aldığı “Dün Çanakkale, bugün Afrin, yarın tüm seferlerimizle hükümetimizin yanındayız”, “Sefer bizden zafer Allah’tandır” yazılı pankart açılırken, öğrenciler “Mehmet biziz, biz Mehmediz”, “80 milyon tek yürek Afrin’de”, “Vatan bölünmez” dövizleri taşıdı. Grup adına basın açıklamasını DÜ Öğrenci Konseyi Üyesi Ayşe Engin okudu. Engin, “Emperyalist güçler kendi emellerine ulaşmak için Ortadoğu’da kirli savaşlar çıkartmakta ve bölgenin petrol başta olmak üzere kaynaklarını elde etmek için her türlü kirli oyunları oynamanın yanı sıra son zamanlarda terör örgütlerini kullanarak bazı ülkelerde kaos çıkarma peşindedir. İslam’ın son kalesi Türkiye devletinin büyüyüp, güçlenmesini hazmedemeyen emperyalist devletler bu gelişmeleri durdurmak için ülkemizin güney sınırında bir terör koridoru oluşturmak istediler. Bundan dolayı 20 Ocak 2018’de hükümetimizin aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin güney sınırına yapılan terör olaylarını bastırmak ve Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın oluşturmak istediği terör koridoru planını bozmak için ‘Zeytin Dalı’ harekatı düzenleyip bölgede yaşayan Kürt, Türk ve Arap kökenli halkların terör belasından kurtulmasını sağlamıştır. 58 gün süren harekatta tek bir sivile ve sivil yerleşkelere zarar vermeden çok başarılı askeri deha ve güçle bölge teröristlerden arındırılmış ve Afrin kurtarılıp gerçek halkına hediye edilmiştir. Böylelikle Amerika’nın ve diğer emperyalist güçlerin tasarladığı plan da hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından boşa çıkarılmıştır. Bundan dolayı başta sahada kahramanca, cesaretli ve özveriyle mücadele etmiş olan askerlerimize dik duruşu ve kararlılığıyla Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Ayrıca harekat sırasında şehadet şerbeti içen askerlerimize Allah’tan rahmet diler, yararlı ve gazilerimize şifalar dileriz. Bundan sonra tüm mücadelelerde ümmetin umudu ve tüm Türkiye halkının umudu olan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Toplanan kalabalık açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

