DÜ’de ‘Çocuk istismarına dur de’ konulu panel düzenlendi Haberi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

-Gül’ün konuşması

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( DİYARBAKIR )- Katılımcılar, istismar ve önlemeye yönelik çalışmalar konularında bilgilendirildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ), 'Çocuk istismarına dur de” konulu panel düzenlendi.

Katılımcılar, istismar ve önlemeye yönelik çalışmalar konularında bilgilendirildi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, öğretim üyeleri, hocalar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, bir konuşma yaptı. Rektör Gül, sağlıklı toplumların oluşabilmesi için sağlıklı nesillerin oluşması gerektiğini söyledi.



Çocuk istismarlarının yoğun olduğu toplumlarda sağlıklı bir gelişme beklemenin mümkün olmadığını belirten Rektör Gül, şöyle devam etti: “Çocuk istismarı son yıllarda bütün dünyada gündemde. Çünkü özellikle son 10 yıl içerisinde çocuk istismarlarının çok yoğun bir şekilde arttığını görüyoruz. Çocuk istismarı gerçekten çağımızın çok önemli bir sorunu. İngiltere’de her hafta 3 çocuk, Amerika’da her gün 4 çocuk, çocuk istismarlarından dolayı ölmektedir. Bizim ülkemizde de çocuk istismarı oranının yüzde 53’lere kadar çıktığını görüyoruz. Bazı bölgelerde azalırken bazı bölgelerde arttığını görüyoruz, ama bu oran çok yüksek. Çocuk istismarı, sadece cinsel istismar olarak algılanmamalıdır, fiziksel, ruhsal, duygusal ve çocuk ihmalleri de aslında bir problemdir. Bu herkesi ilgilendiriyor, aileleri, bizleri, toplumu ve devleti ilgilendiriyor, bu sorunu çözmemiz gerekiyor.” Konuşmaların ardından çocuk istismarına dur de konulu panele geçildi. Panelin 3 oturum şeklinde akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

