Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
DÜ’de 1 yılda 203 bin kişi ameliyat oldu Haberi

DÜ’de 1 yılda 203 bin kişi ameliyat oldu Haberi

Ameliyathanelerin açılışı

Referans Hastane Sayılar Ameliyat Basın Mensupları 

-Hastaların ameliyat edilmesi
-Ameliyat odalarından görüntü
-Rektör Gül’ün konuşması
-Girişimsel radyoloji bölümünün açılması

( DİYARBAKIR )- Bölgenin en büyük hastanesini barındıran Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 4 yeni ameliyat odası hizmete girdi- Yeni odaların hizmete girmesi ile birlikte ameliyat sayılarında artış yaşandı DİYARBAKIR

- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde geçtiğimiz yıl 203 bin 495 ameliyat gerçekleştirildi.
Bugün hizmete giren 4 yeni ameliyat odası ile birlikte hastaların ameliyat sayılarında belirgin bir artış yaşanacak. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılan 4 yeni ameliyat odasının açılışını gerçekleştirdi. Beraberinde DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ve doktorlarla birlikte ameliyat odalarının açılışını gerçekleştiren Rektör Gül, daha sonra odalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Gül, üniversitelerinin bölgenin en büyük ve referanslı hastanesi olduğunu söyledi.

Rektör Gül, şöyle devam etti: “2017 yılında 203 bin 495 ameliyat yapıldı hastanemizde. Bu ameliyatların hepsi zor ameliyatlar ve çevre illerden yapılamayıp da bize yönlendirilen ameliyatlardır. İki senelik bir çalışma ile 4 yeni ameliyat odası daha hizmete sunmuş durumdayız. Şu anda toplam 26 ameliyat gözümüz var. Normalde ayda 2 bin ameliyat yapılırken geçtiğimiz ay, bu yeni ameliyat odalarını hizmete sokmakla yaklaşık 2 bin 500 civarında ameliyat yapıldı. Bundan sonra tabi ki ameliyat sayıları giderek artacak. Hastanemiz bölgenin referans hastanesi olduğu için ve en zor ameliyatların burada gerçekleşme durumu olduğu için bu hizmetin önemi ortaya çıkmış oluyor.” Rektör Gül ve beraberindekiler daha sonra girişimsel radyoloji ünitesi ve bakım odasının açılışını gerçekleştirdi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı