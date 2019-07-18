DÜ Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün’den iki yeni bölüm müjdesi Haberi

-Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdür Ömer Ergün konuşması

-Adalet Meslek Yüksek Okulundan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Ergün:“İnfaz koruma memurluğu ve özel güvelik bölümü açacağız”- “Cezaevleri ve adliyelerde, Adalet MYO mezun olanlar hizmet vermeli” DİYARBAKIR



- Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksek Okulu (Adalet MYO) Müdürü Ömer Ergün, kurumun mevzuatında olan birimlerden olan infaz koruma memurluğu ve özel güvelik bölümünü Diyarbakır’da açmak üzere Yükseköğretim Kurumu’na dosya sunduklarını söyledi.



DÜ Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, çalışmalar ve okulları hakkında bilgi verdi. Okullarında toplamda 400 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü belirten Ergün, “Adalet MYO 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında hizmete başladı.

Yaklaşık olarak 8 yıldır Diyarbakır’da eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz. Genel itibariyle Adalet MYO’da 1’inci ve 2’inci öğretim var. Yükseköğretim Kurumu okulumuza güvenlik gerekçesi ile 2’inci öğretim vermedi fakat meslek yüksekokulları arasında Adalet Meslek Yüksek Okuluna 2’inci öğretim hakkı tanımıştır. Buda bizim bölgede yaşayan vatandaşlarımız açısında büyük bir imkandır. Her sınıfta 200’şer kişilik öğrenci gruplarımız söz konusudur ve toplamda 400 öğrencimiz bulunmaktadır” dedi.

“Cezaevleri ve adliyelerde, Adalet MYO mezun olanlar hizmet vermeli” Türkiye’deki adliye ve tutukevlerinde çalışan memurların farklı birimlerden mezun olan kişiler olduğunu, Adalet MYO’dan mezun olan kişiler olmadığının altını çizen Ergün, şöyle devam etti: “Adalet MYO’dan mezun olan öğrencilerimiz mahkemelerde ve tutukevlerinde hizmet vermek üzere yardımcı elaman olarak yetiştiriliyorlar. Zaman zaman mahkemeler ve tutuk evlerine yapmış olduğumuz ziyarette, gördüğümüz bir eksiklik var. Orada çalışan memurlar genellikler ya üniversite mezunu arkadaşlar bu işle ilgisi olmayan ya da öğretmenlik ve mühendislik okuyan arkadaşlar görev almaktadır. Bunlar sınavları kazanarak Diyarbakır’daki tutuk evlerinde ve adliyelerde görev yapmaktadırlar. Halbuki bunların yetiştiriliş amaçları bu değil, Adalet MYO’da yetiştirilen öğrencilerimizin aslında burada çalıştırılması adliyelerimizde ve tutukevlerinde vatandaşlarımıza kaliteli ve iyi hizmet verebilme açısından, bu amaçla eğitim gören Adalet ve MYO mezunlarının da alınmasını ve bu konuda özellikle sınavlarda dikkat edilmesini yani, cumhuriyet başsavcılığımız ve adalet komisyonları tarafından dikkat edilmesini ve gerekir ise bir mevzuat değişikliği yapıp Türkiye’deki bütün hapishanelerde ve adliyelerde Adalet MYO mezunlarının görev yapmasını sağlayabilirsek bu eğitimimiz amacına ulaşmış olur.” “İnfaz koruma memurluğu ve özel güvelik bölümü açacağız” Bölgeye hizmet verme açısından iki farklı bölümün açılması için Yükseköğretim Kurumu’na dosya sunduklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı: “Adalet MYO olarak, özellikle bölgemizde bir ihtiyaç var. Bölgemizde tutukevleri ve cezaevleri sayısı çok fazla, bu hapishane ve tutukevlerinde görevlendirilmek üzere ve Yükseköğretim Kurumu’nun da mevzuatında olan birimlerinden olan infaz koruma memurluğu ve özel güvelik bölümünü Diyarbakır’da açmak üzere Yükseköğretim Kurumu’na biz dosyalarımızı illettik. Yükseköğretim Kurumu eğer bu dosyalarımızı kabul eder ise bu bölgemiz açısından sadece Dicle Üniversitesi’nde olacak. Dicle Üniversitesi’nde infaz koruma memurluğu ve özel güvenlik bölümlerini açarak hem öğrenci sayımızı artıracağız hem de bölgeye bu anlamda bir hizmette bulunmuş olacağız.” “Deneyimlerini paylaşması için Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’yi davet ettik” Yaptıkları etkinlikler hakkında da bilgi veren Ergün, her yıl adalet günleri programlarını düzenlediklerini kaydederek, “Bu programlarımızı iki aşamada yapıyoruz. Birinci aşamada öğrencilerimizin kültürünü artırmak ve mesleği tanıma amacıyla çeşitli eğitim programları yapıyoruz. Diyarbakır’da görev yapan hakim, savcı, avukat ve noter olmak üzere bu arkadaşlarımızı birimimize davet ediyoruz ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmalarını söylüyoruz. Bunun dışında Türkiye’de tanınmış hukukçuları Diyarbakır'a davet ederek katkılarını ve birimimize olan bu ilgilerini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda da önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’yi davet ettik. Bu amaçla Adalet MYO öğrencileri hukukun içinde olacak ve hukuku bilmelerine gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

(SI-YRT-

