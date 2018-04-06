DTSO seçimlerine doğru Haberi

-Biroğlu’nun çalışması

-Biroğlu’nun konuşması

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( DİYARBAKIR )- Sarı liste adayı olan Mahmut Biroğlu seçim çalışmalarına devam ediyor- Mahmut Biroğlu:- “Bu seçimlerde çok güzel bir ortam var, hiçbir siyasi parti müdahalede bulunmadı” DİYARBAKIR



- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) sarı listeden 3. grup kamu ve yapı müteahhitler adayı olan iş adamı Mahmut Biroğlu, seçimlere siyasilerin etkisinin olmadığı gayet demokratik bir ortamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Biroğlu, Diclekent semtinde bulunan seçim ofisinde çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık bir buçuk aydır esnaf, şirket sahipleri ve iş adamlarını ziyaret ettiklerini belirten Biroğlu, gayet iyi bir seçim havasının olduğunu söyledi.



Biroğlu, “Herkes özgürce, rahatça projelerini açıklamaya çalışıyor. Biz daha önce de projelerimizden bahsetmiştik, başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere, konut sektörü, taahhüt sektöründeki arkadaşlarımızla ilgili projelerimizi anlattık. Özellikle 3. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için tekrar il dışındaki Diyarbakırlı hemşehrilerimizi, sanayicilerimizi çoklu ortaklıklarla kendilerini ortaklığa davet edeceğiz. Bu konudaki projelerimizi hayata geçireceğiz kazandıktan sonra, kazanan her daim Diyarbakır olacak. Daha önce biliyorsunuz siyasetin biraz daha etkin olduğu seçimler yaşanıyordu özellikle Diyarbakır’da. Ama bu seçimlerde çok güzel bir ortam var hiçbir siyasi parti müdahalede bulunmadı biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Herkes gayet güzel demokratik bir şekilde fikirlerini rahatça ortaya koyabiliyor” dedi.



