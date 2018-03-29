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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 2 Nisan’da yapılacak seçimlerde tekrar aday olacak

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 2 Nisan’da yapılacak seçimlerde tekrar aday olacak

Toplantıdan ve katılımcılardan farklı planlarda detay

Görev Süresi Yurt Dışı Basın Toplantısı Toplantı Girişimcilik 

-Başkan Erdoğan konuşma
-Toplu fotoğraf çektirilmesinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan oda seçimlerinde tekrardan aday olacağını belirterek, “Bizim varoluş nedenimiz üyelerimiz, Denizlimiz ve sektörlerimiz” dedi.
DTO Başkanı Uğur Erdoğan 2 Nisan tarihinde yapılacak oda seçimleri öncesi göreve talip olduğunu belirterek kendini destekleyen üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, toplantıda görev süresince yaptığı çalışmaları ve tekrar seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı bazı çalışmalara değinen Başkan Uğur Erdoğan, açıklamasında ekonomi, iş verenler ve özellikle de istihdam alanında yapılan çalışmalara değindi. Göreve geldikleri günden itibaren yurt ve yurt dışında bir çok noktaya 800’e yakın üye ile iş gezisi gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Erdoğan aynı zamanda bir çok fuara da katıldıklarını belirtti.
“Bizim varoluş nedenimiz üyelerimiz, Denizlimiz ve sektörlerimiz” diye Başkan Erdoğan, DTO’nun çalışmalarında ki önceliğinin üyeler olduğunu ifade etti.
Ekonomiye katkı sağlanması adına yapılan kurs faaliyetlerinden bahseden Başkan Erdoğan, “2 bine yakın vatandaşımıza KOSGEB destekli ‘Girişimcilik Eğitimi’ verdik. Bu girişimcilik anlamında ilk birdeyiz. Şuanda 5 bine yakın girişimcimiz bizlerle kontak halinde. ‘Bu eğitimleri verince ne oluyor?’ diye düşünülebilir. O gün tohumlarını attık bugün hasadını toplama zamanı geldi. Bu sayede 1 yıl gibi kısa bir sürede 200’e yakın kardeşimiz kendi işini kurdu. Bu işletmeler küçük ölçekli olmasına rağmen istihdama da 400’e yakın kişiyi istihdama katmış oldu. Bu işletmelerin yüzde 65’i ise, kadınlar tarafından kuruldu” diye konuştu.
“KOSGEB tarafından Denizli’de bin 47 firmaya 17 Milyon 510 bin TL destek verildi” Türk Eximbank Denizli Şubesi tarafından ihracatın yüzde 40 oranında kredi kullandırıldığına dikkat çeken Uğur Erdoğan “7 Nisan 2017 tarihinde Türk Eximbank Denizli Şubesi açıldı. Eximbank, 2017 yılında Denizlili ihracatçımızın yüzde 40’ının finansmanını sağlamıştır. Bu oran, yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar civarında bir katkıdır. Kredi Garanti Fonu (KGF) Denizli Şubesi artık üyelerimize daha yakın çünkü DTO binasında hizmet veriyor. 2017 yılında DTO'daki KGF Şubesi'nden Denizli’deki 7 bine yakın kişi kredi kullandı. Buda DTO’nun, mecli üyelerinin ve komite üyelerinin KGF’yi sahada çok iyi anlatması ile oldu. 2017 yılında KOSGEB tarafından Denizli’de bin 47 firmaya 17 Milyon 510 bin TL destek verildi.
TOBB Nefes Kredisi’nden Denizli’de 600’e yakın firmaya 43 milyon TL kaynak aktarıldı. 2018 yılında da yine esnafımıza çok düşük faizli bir kredi imkanını da sunacağız ve bununda rakamı inşallah yüksek olacak” dedi.
Basın toplantısı konuşmaların ardından çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.
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