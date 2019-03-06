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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Otobüsten detaylar

Televizyon Sert Eleştiri 

-Vatandaşlardan detaylar
-Konuşmalardan ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - "Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok" - “Atatürk’ü inkar edersin, Atatürk’e kefere diyenlerle kol kola gezersin” TEKİRDAĞ

- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirerek “Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok. Yapışmışsın Atatürk’ün eteğine ama, ondan sonra da gidersin Atatürk’e kefere diyenlerle kol kola gezersin.” dedi.
Demokratik Sol Parti Genel (DSP) Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Tekirdağ adaylarını tanıttı. Seçim otobüsü üzerine vatandaşlara seslenen Aksakal, CHP’ye ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu. Aksakal, yaptığı konuşmasında, “DSP, 33 sene önce işçinin, emekçinin, hak arayışından doğmuş bir partidir. Bakmayın siz televizyonlarda diyorlar ya: ‘Bu DSP nerden çıktı.’ Yav kardeşim, bu DSP 33 sene önce kuruldu. 3 defa devleti yönetti. Sen 27 senedir yan gelip yatarken, tarlada bostan yan gel Osman yaparken, DSP 3 defa devleti yönetti. Senin haberin yok. Çünkü devleti yönetmek gibi bir derdinde yok senin. Yapışmışsın Atatürk’ün eteğine ama ondan sonra gidersin Atatürk’e 'kefere' diyenlerle kol kola gezersin. Ondan sonra çıkarsın ‘Biz 1930’ların CHP’si değiliz’ yani Atatürk’ü inkar edersin. ‘Dersim arşivlerini açacağız’ dersin. Atatürk’ü yerden yere vurursun, ondan sonra dersin ki: ‘DSP’nin Genel Başkanı Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyormuş.’ Hadi oradan Atatürkçüler burada.” ifadelerini kullandı.
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