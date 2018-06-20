DSİ'nin yatırımları zirai geliri artırdı - KIRKLARELİ İzle

- Baraj ve sulama kanallarından görüntüler - Tarım alanlarından görüntülerDSİ'nin yatırımları zirai geliri artırdı - Kırklareli 'nde son yıllarda yapılan baraj ve sulama göletleri yatırımlarıyla 125 bin 792 dekar olan sulanabilir arazi, 198 bin 330 dekar artışla 324 bin 122 dekara yükseldi - DSİ Genel Müdürü Murat Acu: - "Sulama projeleriyle inşa edilen 2 baraj ve 3 gölet ile 198 bin 330 dekar münbit topraklarımızı zirai sulamaya açtık. 1 milyar 40 milyon liralık yatırım sayesinde çiftçilerimize yıllık 83 milyon lira zirai gelir artışı sağladık"KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği ve buğday ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kırklareli 'nde, son yıllarda yapılan baraj ve sulama göletleri yatırımlarıyla 125 bin 792 dekar olan sulanabilir arazi, 198 bin 330 dekar artışla 324 bin 122 dekara yükseldi. Kırklareli , Kayalı ve Armağan barajları ile Babaeski Sofuhalil, Lüleburgaz Sarıcali, Ahmetbey göletlerine ek olarak yatırım kapsamında inşa edilen Vize Sergen ve Pınarhisar Kurudere barajları ile Üsküp, Dolhan ve Lüleburgaz Turgutbey göletlerinin yapılmasıyla 125 bin 792 dekar olan sulanabilir arazi, 198 bin 330 dekar artış ile 324 bin 122 dekara yükseldi.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli 'ne son 15 yılda çok önemli, çiftçinin yüzünü güldüren büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.
Kaliteli ve vatandaş odaklı hizmeti düstur edindiklerini belirten Acu, Kırklareli 'nin hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldıklarını vurguladı.2003 - 2018 yıllarında Vize Sergen ile Pınarhisar Kurudere barajları ile Lüleburgaz Göleti'nin inşa edildiğini, Dolhan ve Üsküp göletlerinin de yükseltildiğini ifade eden Acu, sulanabilir arazinin de 15 yıllık süreçte iki katından fazla arttığını kaydetti. - "Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz" Kırklareli , Kayalı ve Armağan ile birlikte baraj sayısının 5'e, Sofuhalil, Sarıcaali ve Ahmetbey göletleriyle birlikte gölet sayısının 6'ya yükseltildiğini aktaran Acu, "Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Kırklareli 'nde kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 5 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Bunların yanında Çayırdere, Ahmetbey, Kadıköy, Yenice ve Kofçaz barajları ile Demirköy Sivriler ve Kofçaz göletinin inşaatı sürüyor." diye konuştu. Acu, 125 bin 792 dekar sulanabilir arazinin yatırımlar sayesinde 324 bin 122 dekara çıkarıldığını bildirdi.Sulanabilir alanların artışı ile çiftçilerin ürün çeşitliliğinin de artırıldığına dikkati çeken Acu, verimli toprakların daha etkin bir şekilde kullanımının de önünün açıldığını belirtti. Kırklareli 'nin kaliteli toprak yapısına sahip olduğunu vurgulayan Acu, şöyle devam etti:"Sulama projeleriyle inşa edilen 2 baraj ve 3 gölet ile 198 bin 330 dekar münbit topraklarımızı zirai sulamaya açtık. 1 milyar 40 milyon liralık yatırım sayesinde çiftçilerimize yıllık 83 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 5 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlardan Çayırdere barajı ile takriben 30 bin dekar arazi sulanacaktır. Barajın yüksekliği 63 metre olup, inşaatının yüzde 85'i tamamlandı. Bunun yanı sıra Lüleburgaz Ahmetbey, Kadıköy, Pınarhisar Yenice ve Kofçaz - 2 barajları ile Demirköy Sivriler ve Kofçaz - 1 göletlerinde çalışmalar sürüyor. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 39 bin 340 dekar arazi daha sulamaya açılacak."Acu, yatırımların tamamlanmasıyla sulanabilir arazinin 393 bin 462 dekar alana çıkarılacağını aktardı.Baraj ve göletlerin dışında inşa edilen 69 taşkın koruma tesisleriyle de 58 yerleşim yeri ile 46 bin 100 dekar verimli toprağın korunduğunu anlatan Acu, 8 taşkın koruma tesisinin inşasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.