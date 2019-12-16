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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın (3) - ANKARA

DSİ Genel Müdürlüğünde yangın (3) - ANKARA

- İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmalarıDSİ Genel Müdürlüğünde yangın - Binanın üçüncü katında başlayan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyorANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi.

Güvenlik Güçleri İtfaiye Eri 

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