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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın

DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın

- Yangından görüntü

İtfaiye Eri Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-- Alevlerin görüntüsü
-- Genel ve detay

( ANKARA - EK) ANKARA

- Ankara Çankaya'daki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenilirken, soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu. DSİ çalışanları, yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırılırken, DSİ yetkilileri de itfaiye erlerinde bilgi aldı. Öte yandan, yangının çıktığı katta makam odalarının bulunduğu öğrenildi.
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