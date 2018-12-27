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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Drone tespit etti, polisler ‘Yaşam Tüneli’nde eğitim verdi

Drone tespit etti, polisler ‘Yaşam Tüneli’nde eğitim verdi

-Drone havadan görüntü

Trafik Kuralları Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Cep Telefonu 

--Drone uygulması yapan polis
--Trafik ihlali yapan sürücülerin durdurulması
--Tünelde eğitim
--Şube müdürü Gündoğdu açıklama
--Genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını en aza indirmek için drone uygulaması ile trafik ihlali yapanlar tespit edilerek ‘Yaşam Tüneli’ne alınan sürücülere bilgilendirici eğitim verildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İçişleri Bakanlığı tarafından 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilen ve ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda üzerinde hassasiyetle durulan ‘Yaşam Tüneli’ projesi kapsamında Aydın-Muğla Karayolu uygulama noktasında kurulan çadırda trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüler cezai işlem uygulanmadan eğitime tabi tutuldu. Kontrol noktasına kurulan ‘Yaşam Tüneli’nde sürücü ve yolculara ihlal ettikleri trafik kurallarının sonuçları hakkında bilgilendirici video izlettirildikten sonra trafik polisleri tarafından broşür ve oto kokusu hediye edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, projenin amacının trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu ifade ederek, “Amacımız drone destekli yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile vatandaşlarımızı trafik ihlalleri konusunda eğitmek. Özellikle kırmızı ışık ihlali, hızlı araç kullanma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanmak sureti ile araç kullanma ve emniyet kemeri konularında vatandaşlarımızı görsel bir şekilde eğitiyoruz. Bu vesile ile halkımızda trafikte sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaşlarımız üzerinde trafik kültürü ve bilinci oluşturmak istiyoruz. Bütün personelimiz ile beraber çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle çalışmamızı drone destekli yaptık. Drone’u sadece cezai işlemlerde kullanmıyoruz, vatandaşlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek maksadıyla da kullanmaktayız ” dedi.
‘Yaşam Tüneli’nde eğitime tabi tutulan araç sürücüsü Nuri Ülker, emniyet kemeri takmanın faydalı olduğunu ifade ederek, herkesi emniyet kemeri takmaya davet etti. (OD)
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