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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Drone tespit etti, polis ceza kesti

Drone tespit etti, polis ceza kesti

- Emniyet Müdürlüğü'nün drone görüntüleri

Kural İhlali Para Cezası Kamera Emniyet Kemeri Işık İhlali 

-- Kural ihlali yapan bir sürücüyü takip eden drone

( TEKİRDAĞ )- Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, Kapaklı'da drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler saniye saniye drone kameralarına yansıdı. Kapaklı Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede bir ilki gerçekleştirerek Kapaklı çevre yolunun Yıldızkent girişinde drone destekli trafik uygulaması yaptı. Genel asayiş, kontrol ve denetim amaçlı gerçekleştirilen uygulamada ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücü belgeleri kontrolü gerçekleştirildi.
Denetimler sonucu kurallara uymayan sürücüler, drone tarafından tespit edildi. Denetimler sonucu drone kameralarına türlü kural ihlallerinden takılan 13 araç sürücüsüne 4 bin 189 TL idari para cezası uygulandı. (FB-
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