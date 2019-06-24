'Drone'lu trafik denetimi - KARABÜK Haberi

"Drone"lu trafik denetimi - KARABÜK - Drone'dan görüntü - Drone'lu trafik denetiminden görüntü - Özel halk otobüsüne ceza kesilmesi görüntüsü Karabük 'te "drone"lu trafik denetimiKARABÜK (AA) - Karabük 'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Karabük - Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında yapılan kontrollerde, kırmızı ışık ihlalinde bulunan biri özel halk otobüsü şoförü olmak üzere 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza uygulandı.Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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