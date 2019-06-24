Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Drone'lu trafik denetimi - KARABÜK

'Drone'lu trafik denetimi - KARABÜK

"Drone"lu trafik denetimi - KARABÜK - Drone'dan görüntü - Drone'lu trafik denetiminden görüntü - Özel halk otobüsüne ceza kesilmesi görüntüsü Karabük 'te "drone"lu trafik denetimiKARABÜK (AA) - Karabük 'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Karabük - Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında yapılan kontrollerde, kırmızı ışık ihlalinde bulunan biri özel halk otobüsü şoförü olmak üzere 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza uygulandı.Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kırmızı Işık Halk Otobüsü Işık İhlali Trafik Denetimi Trol 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı