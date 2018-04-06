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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
'Drone'lu fuhuş operasyonu - BARTIN

'Drone'lu fuhuş operasyonu - BARTIN

- 'Drone'lu fuhuş operasyonu - Drone görüntüsü - Evlerde yapılan aramalardan görüntü Bartın 'da 'drone'lu fuhuş operasyonu - Drone ile belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla 10'u kadın 25 şüpheli gözaltına alındıBARTIN (AA) - Bartın 'da drone ile belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama, tehdit iddiasıyla 10'u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli nedenlerle kadınların fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Kadınlara, fuhuş konusunda aracılık eden, bu amaçla da Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyonda, drone adı verilen hava aracından da yardım alınarak, örgütün çalışma şekli ve hareketleri tespit edildi.Teknik ve fiziki takip sonrası drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü yabancı uyruklu 10'u bayan 25 şüpheliyi fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu arada, yabancı uyruklu kadın şüphelilerden birisinde 'Hepatit C' hastalığının tespit edildiği öğrenildi.

Fuhuş Operasyonu Fuhuş Suç Örgütü Trol 

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