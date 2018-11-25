Drone ile görüntüleniyorsun dediler, Tosyalı çiftçiyi 24 bin TL dolandırdılar... Konuşmalar ses kayıtlarına böyle yansıdı

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( KASTAMONU )- Havadan Drone ile gözetleniyorsun dedikleri çiftçiyi 24 bin TL dolandırdılar KASTAMONU



- Kastamonu´nun Tosya İlçesi'nde yaşanan telefon dolandırıcılık olayında Sabri Çınar isimli çiftçi 24 bin TL dolandırıldı. Edinilen bilgilere göre Sapaca Köyü'nde meydana gelen olayda traktör ile tarlada çalışmakta olan Sabri Çınar telefonun çalması ile çalışmasına ara vererek karşısında kendisini Jandarma komutanı olduğunu iddia eden dolandırıcı ile konuşmaya başladı.

Dolandırıcının "Drone ile gözetleniyorsun" dedikleri çiftçi 24 bin TL dolandırıldı. Yaşadığı telefon dolandırıcılığını anlatan Sabri Çınar ‘’ Tarlada çalışmakta idim. Telefonum çaldı ve açtığımda kendisini Jandarma komutanı olduğunu söyleyen kişi bana evinin sarıldığını söyledi.



Ben de heyecanla eve gittim fakat hiç kimseyi göremedim o anlarda telefon sürekli açıktı. Eve geldiğim anda kayınbiraderim ne oldu diye sordu bende durumu anlatmaya başladığım sırada telefondaki dolandırıcı kayınbiraderimin telefon numarasını isteyerek beni havadan Drone ile gözetlediklerini söyledi.



Bana arabaya binerek ilçe merkezine gitmemi söyledi ben araba ile giderken sürekli arabamın markasını, rengini ve hatta emniyet kemerimin takılı olduğunu seni havadan Drone uçağı ile her hareketimi gözetlediklerini ve kimseye güvenmediklerini söylediler. Bu sırada kayınbiraderi de arayarak onun konuşmalarını bana dinlettirdiler. Ben bankaya giderek evden ve çevreden borç aldığım 24 bin 120 TLyi söyledikleri banka hesabına yatırdım. Paranın yatması ile birlikte telefon kapandı. Tabi o esnada köyde benim telefon ile yaşadığım panik halini gören Köy Muhtarımız Ali Türkmen beni uyarmak için sürekli aramış fakat ben ona cevap veremedim. Bankadan çıktığım anda dolandırıldığımı anladım fakat iş işten geçti. Ben o anda kısa süreli bankanın önünde fenalaşarak bayılmışım. Kendime geldiğimde önce jandarmaya sonra polise giderek durumu anlattım. Şu an çok mağdur durumdayım parayı hazırlamak için borç almıştım şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ben böyle oyuna gelmezdim ama her şey bir anda oldu. İnşallah o dolandırıcılar kısa sürede yakalanırlar’ ’dedi.

Emniyet yetkilileri onca uyarıya rağmen halen çok iyi eğitimli tüketicilerin dahi dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ve vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmalarını istediler. (SDA-

