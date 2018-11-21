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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Drone' destekli uyuşturucu operasyonu - MARDİN İzle

'Drone' destekli uyuşturucu operasyonu - MARDİN İzle

"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu - MARDİN - "Drone" destekli uyuşturucu operasyonu - Operasyondan detay görüntüler - Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler Mardin 'de "drone" destekli uyuşturucu operasyonu - Nusaybin ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin ilçesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerce "drone" ile takibe alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 43,25 gram esrar, 28,12 gram eroin ve 7,2 gram kokain ele geçirildi.Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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