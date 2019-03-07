DRONE - Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu - İSTANBUL Haberi
- Çamlıca Cami'den drone görüntülerİSTANBUL (AA) - Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu. İstanbul 'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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