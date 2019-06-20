Drifte 10 bin 391 lira para cezası - MUĞLA

- Otomobilin caddede drift yapması Muğla 'da drifte 10 bin 391 lira para cezasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü ve araç sahibine 10 bin 391 lira ceza kesildi.Milas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği ekipleri, Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir kişinin 11 Haziran'da otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.Caddedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, B.K'nın kullandığı 48 ABY 410 plakalı aracın adresine ulaştı. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen B.K'ye ve araç sahibi C.E'ye trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan toplam 10 bin 391 lira para cezası uygulandı.
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