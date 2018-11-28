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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu - ISPARTA

Drift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu - ISPARTA

- Sürücünü otomobiliyle drift yapması - Sürücünün drift yaparken araçlara çarpma anıDrift yaparken kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konulduISPARTA (AA) - Isparta 'da drift yaparak hasarlı kazaya neden olan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki hasarlı kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kazanın H.Y. idaresindeki otomobilin drift yaparken meydana geldiğini tespit etti.Ekipler, otomobil sürücüsünün ehliyetine 60 gün el koyarken, sürücüye de 5 bin lira idari para cezası verdi, araç 60 gün trafikten men edildi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.Görüntülerde, bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde sürücünün drift yaptığı görülüyor. Daha sonra otomobiliyle seyir halinde olan sürücünün drift yaparken park halindeki bir otomobile çarptığı görüntülerde yer alıyor.

Çarpma Anı Alışveriş Para Cezası Güvenlik Kamerası Alışveriş Merkezi 

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