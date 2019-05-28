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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi...Feci kaza kamerada

Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi...Feci kaza kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 

-kaza anı

( KONYA )- Konya'da drift yaparken kaldırımdaki araca çarpan sürücünün ardından kaldırımdaki adamı ezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi KONYA

- Konya'da drift yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımdaki araca çarpan sürücü, bu sırada savrulan aracın çarpmasıyla yere düşen adamı ezdi. Kaza, geçtiğimiz Pazar günü 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Harun M., idaresindeki 18 KV 279 plakalı otomobil, drift yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında aracın bagaj kısmına eşya koyan Selçuk B., otomobilin çarpmasıyla savrulan aracın kendisine çarpmasıyla yere düştü. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil altına aldığı Selçuk B'yi ezdi. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan Selçuk B., çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selçuk B.,'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, taraftan kazaya karışan sürücü Harin M.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesilip ehliyetine 2 ay el konulacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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