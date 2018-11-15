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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası - KAHRAMANMARAŞ

Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası - KAHRAMANMARAŞ

- Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası - Drift yapan sürücünün MOBESE görüntüsü Kahramanmaraş 'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira cezaKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde bir sürücüye "drift" yaptığı için 5 bin 10 lira, ışık ihlali nedeniyle 235 lira cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından Hacı Esat Efendi Caddesi'nde bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti.Polisler, drift yapan M.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, ışık ihlalinden 235 lira ceza verildi.
Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç trafikten iki ay men edildi.

Para Cezası Kamera Işık İhlali 

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