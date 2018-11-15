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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza - NİĞDE

'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza - NİĞDE

"Drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza - NİĞDE - Drift yapan sürücüden görüntü - Niğde 'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildiNİĞDE (AA) - Niğde 'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gar kavşağında drift yapan Samet M'nin kullandığı otomobili durdurdu.Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.Samet M'nin, aracıyla drift yapması, MOBESE kamerasınca da kaydedildi.

Para Cezası Kamera 

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