"Drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza - NİĞDE - Drift yapan sürücüden görüntü - Niğde 'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildiNİĞDE (AA) - Niğde 'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gar kavşağında drift yapan Samet M'nin kullandığı otomobili durdurdu.Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.Samet M'nin, aracıyla drift yapması, MOBESE kamerasınca da kaydedildi.