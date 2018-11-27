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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Drift yapan otomobil MOBESE'ye yansıdı - KARABÜK

Drift yapan otomobil MOBESE'ye yansıdı - KARABÜK

- Drift anıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, drift yapan bir otomobil, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KARDEMİR girişinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Otomobili durduran ekipler, sürücü Ö.A'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobilde 2 ay trafikten men edildi.Drift anı ise çevredeki MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.Basınla paylaşılan görüntülerde, otomobillin yol ortasında drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.

Bild Kamera 

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