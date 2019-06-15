Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Drift atmanın cezasını ağır ödedi

Drift atmanın cezasını ağır ödedi

Araç kamerasında sürücünün drift atması

Para Cezası Polis Merkezi Akalan Güvenlik Kamerası U Dönüşü 

-Sürücünün polis merkezine götürülmesi ve aracı görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otomobille drift atan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konularak ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saat 19.50’de Ebulfeyz Elçibey Caddesi Aksaray Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametinden şehir merkezi istikametine u dönüşü yapan Volkan A. (24), 68 BN 325 plakalı otomobili ile u dönüşü esnasında drift attı. Arkasından seyreden bir otomobilin güvenlik kamerasına yakalanan sürücü MOBESE kameralarından takibe alındı. Yapılan takip sonucu sürücü trafik polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan sürücüye drift atmak suçundan 5 bin 10 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu. Ardından Aksaray Polis Merkezine götürülen sürücü, burada ifadesi alındıktan sonra ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı