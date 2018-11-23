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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Drift atan sürücü, aracın değeri kadar ceza yedi...Trafik magandasının drift atma anı kamerada

Drift atan sürücü, aracın değeri kadar ceza yedi...Trafik magandasının drift atma anı kamerada

Otomobilin drift atarken mobese görüntüleri

( SAMSUN )- 1991 model Doğan otomobile 5 bin 245 lira para cezası kesildi SAMSUN

Para Cezası Güvenlik Kamerası Mobese Görüntüleri Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Samsun’un Alaçam ilçesinde şehir güvenlik kamerası önünde otomobiliyle drift atan aday sürücü, yaklaşık aracın değeri kadar ceza yedi. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 5 bin 245 lira para cezası yazıldı ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olay, saat 01.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bulunan Geyikkoşan Meydanı’nda meydana geldi. Meydanda drift yaptığı şehir güvenlik kamerasından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisin takibi sonucunda yakalandı. Otomobil sürücüsü aday sürücü N.K.'nin (18) ehliyeti iptal edilirken, 1991 model Tofaş Doğan otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Polis, sürücüye ayrıca 5 bin 245 lira para cezası kesti.
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