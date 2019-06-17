Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dramı ortaya çıkaran Arzu öğretmene taktir belgesi

Dramı ortaya çıkaran Arzu öğretmene taktir belgesi

Arzu öğretmenden görüntü

Kutlay Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Bakış Açısı 

-Selamlaşmadan görüntü
-Tebrik edilişten görüntü
-El sıkışmadan görüntü
-Feysel Taşçıer röportaj
-Genel ve detay görüntüler
-arşiv görüntüler eklenmiştir

( DİYARBAKIR - ÖZEL)- Dokunduğu öğrencisi ile ailesinin hayatını değiştiren Arzu öğretmen ödüllendirildi- Öğretmenin gayreti milli eğitimden takdir gördü DİYARBAKIR

- Öğrencisinin ve ailesinin hayatına dokunan, yaptığı kampanya ve sağladığı imkanlarla hayatlarını yaşam tarzlarını değiştiren Arzu Taşlı öğretmenin duyarlılığı İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, tarafından takdirle taçlandırıldı. Arzu öğretmeni yaptığı örnek davranış nedeniyle kutlayan Taşçıer, böylesi sorumluluk sahibi öğretmenlere her daim destek olacaklarını söyledi.

Diyarbakır'da açlıktan bayılıp kolu kırılan öğrencisinin evine ziyarete giden öğretmen Arzu Taşlı, yıkılmak üzere olan evi görünce kolları sıvadı. 3 kattan oluşan ve çatısı olmayan evi yaşanabilir hale getiren Arzu öğretmen, insanlık ölmemiş dedirtti. Arzu öğretmenin duyarlılığına İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kayıtsız kalmayarak takdir ile ödüllendirdi. Arzu öğretmeni yaptığı örnek davranış nedeniyle kutlayan Taşçıer, Arzu Taşlı’ya taktir belgesi vereceklerini açıkladı.
Arzu öğretmeni makamında ağırlayan Taşçıer, öğretmenin o anki tanık olduğu durumu bizzat kendisinden dinleyerek teşekkür etti. Taşçıer, “Diyarbakır için, böyle bir iyilik hareketinde bulunan öğretmenimizin davranışını çok örnek verici görüyoruz, teşvik edici bir şey. Diyarbakır’da ihtiyaç duyduğumuz manevi, birlikteliğe de destek olan bir şey, milli eğitim camiası olarak Arzu öğretmen gibi pek çok öğretmenimizin sahada dolaştığını biliyoruz. Arzu öğretmenimiz son zamanlarda bu hareketiyle pek çok öğretmenimize cesaret, özgüven aşılayacaktır ve teşvik edici örnek olmasının önüne geçecektir. Biz milli eğitim olarak öğretmenimizle hem gurur duyuyoruz hem kendisini gördüğümüzü bu görmenin de ötesinde bakış açısına kurumsal olarak destek verdiğimizi teşvik edici bir şekilde davranışına ödül olarak bakıyoruz. Bu davranışı da ödüllendireceğiz, dezavantajlı öğrencilerimizin çok sayıda buna benzer örneklerin dünyada olduğunu biliyoruz, Arzu öğretmenimizin sadece Diyarbakır için değil Türkiye’mize ve dünyaya örnek olması gerektiğine inanıyorum. Öğretmen camiasında insan kimliğinin ahlaki ve vicdani duruşu hepimiz için gerekli olduğunu göstermiştir, ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, bizim camiamızın bir üyesinin kendi öğrencilerimize öğretmen olmasının da ötesinde insani bir davranışla bunu ortaya koyması vesilesileye bir insan olarak teşekkür ve taktir ediyorum” dedi (MB-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı