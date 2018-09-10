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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dr. Şaban Kızıldağ yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğretmenleri uyardı: “Dikkat ‘T’nesli geliyor'

Dr. Şaban Kızıldağ yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğretmenleri uyardı: “Dikkat ‘T’nesli geliyor'

Konferanstan görüntüler

İletişim Yurt Dışı Öğretmenler Öğretmen Konferans 

-Kızıldağ'ın konuşması

( EDİRNE ) Dr. Şaban Kızıldağ yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğretmenleri uyardı: “Dikkat ‘T’nesli geliyor" EDİRNE

- Edirne’de öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılına, İletişim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı, Yazar Dr. Şaban Kızıldağ’ın, ‘Mazeret yok’ semineriyle başladı.
Milli Eğitim Edirne İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Dr. Şaban Kızıldağ’ın hazırladığı “Mazeret yok” adlı konferans ETSO konferans salonunda gerçekleşti. Öğretmenlerin geniş katılım gösterdiği eğitimde konuşan Kızıldağ, “Sosyologlar diyor ki. ‘2023’ten sonra başka bir nesil geliyor.’ Yapay zekanın çocukları. Evde sana robotlar hizmet edecek. Sosyologlar şu anda tam tanımlayamamışlar ama ‘T’ nesil diyorlar” dedi.
“Boynunda kemer birini görürseniz Türk’tür” Kızıldağ, Uluslararası kara limanındaki gözlemlerini aktararak, “Ben okulun ilk gününü hatırlıyorum. Bir adam çıkmıştı kürsüye. Elinde bozuk bir mikrofon vardı. Okuldaki ilk iletişimim şöyleydi. ‘Oğlum.’ Hala devam ediyor mu, bu ses. ‘Kızım bak gelmeyeyim yanına. Öğretmen arkadaşlar sınıflarınızın başına geçin. Rahat, hazır ol. Dünyanın hiç bir yerinde bizim kadar daha düzgün sıraya giren bir millet yok. Ben bazen yurt dışına giderken kapı dedektöründen geçiyoruz ya özellikle Avrupalılara bakıyorum. Adam geliyor ceketi çıkartıp katlıyor. Kemer çıkacak mı? diye soruyor. Cebindeki bozuk paraları çıkartıyor. En az 10 dakika oyalanıyor. Biz karşıdan bakıyoruz. Ne çıkacaksa boynumuza asıp öyle geliyoruz. Uluslararası hava limanında boynunda kemer birini görürseniz Türk’tür. Ben size bir şey söyleyeyim. Hangi sosyo-kültürel yapıda olursak olalım bize biri bağırdığı zaman feleğimiz şaşıyor” dedi.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise programda yaptığı konuşmada, “Gömleği bir yanlış iliklediğiniz zaman aşağı doğru yanlış gidiyor. Eğitim ve öğretimde yapmış olduğumuz faaliyetleri mazeret üretmeden yapmamız gerekiyor” dedi.

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