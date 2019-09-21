Dr. Evin Daş Şahin: “Burundaki eğriliklerin düzeltilmesi sinüzit riskini azaltıyor”

-Hasta kontrolü



( ELAZIĞ )- “Sosyal medya burun estetiğine ilgiyi artırdı" ELAZIĞ



- Burun ameliyatları sonrası nefes almada, dış ve iç eğriliklerin düzeltilmesinde büyük ölçüde başarı sağlandığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Evin Daş Şahin, “Burnun düzeltilmesi, sık sinüzit geçiren kişilerin sinüzit geçirme oranlarını da azaltmaktadır” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Evin Daş Şahin, burun estetiği ve rinoplasti (buruna kalıcı şekil verme) ameliyatı hakkında bilgi verdi. "İnsanlar burun güzelliğine artık daha çok önem veriyor" Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte burun estetiğinin yapılma oranları arttığını ifade eden Op. Dr. Evin Daş Şahin, “Sosyal medyada görselliğin de artması nedeniyle insanlar artık burun güzelliğine özel önem veriyor. Bu da güzelliğin bir parçası halini almıştır. Burun estetiği, burnuyla ilgili estetik kaygılarının düzeltilmesini talep eden kişilerin dışında, sıkıntısı olan her hastaya da yapılabilecek bir ameliyattır”şeklinde konuştu.

Nefes alamayan, burun içinde eğrilik ve et büyümesi olan hastalara da başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Evin Daş Şahin, “Ameliyat öncesi, hastada bir organik patoloji var mı diye muayene sonrası tomografi çekiyoruz. Bu tomografi ile burnun iç yapılarına bakıyoruz. Ameliyatta ise belirlediğimiz kusurları burnun yapısına göre gerekli teknikleri kullanarak düzeltiyoruz. Burun içinde anatomik bozukluğu olan hastalarımıza da aynı seansta hem estetik işlemleri hem de tedavisini sağlayacak cerrahi işlemleri uyguluyoruz. Ameliyat sonrasında oluşan morluklar ve şişlikler kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 7- 10 gün içerisinde geçmektedir” diye konuştu.

"Baş ağrısını ve ağız kokusunu azaltıyor" Ameliyat sonrası burundan rahat nefes alma, boğaz kuruluğunun geçmesi ve burundaki hava pasajının açılması sonucunda sinüzit geçirme oranlarının da düştüğüne dikkat çeken Op. Dr. Evin Daş Şahin, “Burnundan rahat nefes alamayan kişilerde boğaz ağrıları, sabah boğaz kuruluğu ve baş ağrıları da görülebilir. Hatta bu tür hastalarımız geniz akıntısı ve ağız kokusu da hissedebilir. Burun ameliyatları sonrasında burun içi hava pasajının açılması nedeniyle kişiler artık burunlarını sağlıklı bir şekilde kullanmaya başlar. Ağızdan solumun oranları düştüğü için boğaz ve faranjit problemleri de oldukça azalır. Aynı zamanda geniz akıntısı oranı da azalır. Bu durum ağız kokusunu azaltabilir. Ayrıca burun içindeki eğriliklerden dolayı birbirine değen şişlikler, yapılan cerrahi ile hava pasajı genişletildiğinden baş ağrısının geçmesine de vesile olur. Bunun dışında, anatomik nedenli sinüslerin akışının bozulduğu durumlar da ortadan kalktığından sinüzit geçirme oranları da azalmaktadır” ifadelerini kullandı.

