DPÜ’de Engelsiz Kış Şenliği Haberi

-Atilla Batur'un konuşması

-Şenlikten detaylar



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve 14 öğrenci topluluğunun iş birliğiyle 'Engelsiz Kış Şenliği' düzenlendi.

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Hayat Topluluğu başta olmak üzere 14 öğrenci topluluğunun iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen 'Engelsiz Kış Şenliği’ne DPÜ Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz, akademik ve idari personel, öğrenciler, Kütahya’nın çeşitli okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri ve veliler ile vatandaşlar katıldı.

DPÜ Kapalı Spor Salonu’nda engelli çocukların gelişimlerini desteklemek ve onların diğer çocuklarla uyumunu kolaylaştırarak, tüm çocuklar arasında daha iyi iletişim kurmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Engelsiz Hayat Topluluğu'na üye öğrencilerin sürekli iletişim halinde oldukları engelli bireyler, Kütahya’nın çeşitli okullarından gün boyunca gelen öğrencilerle bir arada oyunlar oynadılar, resim ve boyamalar yaptılar, dans ettiler, şarkılar söylediler. Yapılan her etkinlikle çocukların arasındaki engeller biraz daha kaldırıldı ve bir arada vakit geçirerek birbirlerini daha yakından tanıma olanağı buldular. Etkinlikte Engelsiz Hayat Topluluğunun yanında Analitik Düşünce, Ata Sporları ve Binicilik, Büyüdüm Çocuk Oldum, Dans, Finansal Okuryazarlık, Genç Tema ve Çevrecilik, Hayvan Haklarını Koruma, İnovasyon ve Liderlik, Kaygısız Gelecek, Lösev, Müzik, Proje-Eğitim ve Kültür ve Renkli Düşler toplulukları çocuklar için hazırlanan masalardaki oyunları etkinliğe destek verdiler. “Aldığımız ödülü sosyal faaliyetlerle destekliyoruz” Etkinlik hakkında bir açıklama yapan DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur, “Üniversitemiz engelsiz hayatla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Biliyorsunuz geçen hafta Rektörümüz, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un elinden Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü’nü almıştı. Bunu diğer sosyal faaliyetlerle desteklemek istiyoruz. Sadece engelsiz binalara sahip olmayı değil, engellilerle ilgili sosyal faaliyetlerle de gündeme gelmek istiyoruz ve geliyoruz. Bundan da çok memnunuz.Engelsiz Hayat Topluluğumuzun öncülüğünde yaklaşık 150-200 öğrencimizin katılımıyla bugün bu etkinliği düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda çok aktifler. Diğer üniversitelerde de Engelsiz Hayat Topluluklarının kurulması için faaliyet yürütülüyor. Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu etkinlikleri destekleyeceğimizi vadediyoruz. Ümidimiz bu toplulukların faaliyetlerinin topluma hizmet veren tüm kurumlarda yaygınlaşması. Bizler de bunun gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.





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