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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dozerin önüne oturup yıkıma engel olmaya çalıştı

Dozerin önüne oturup yıkıma engel olmaya çalıştı

Yıkım detayları

Jandarma İş Makinesi Kaçak 

-Vatandaşın yıkımı önlemek için iş makinesinin önüne oturması
-yaşanan gerginlikten görüntü
-detaylar

( BALIKESİR )- Yıkımı önlemek için hayatını hiçe saydı BALIKESİR

- Balıkesir’in Havran ilçesinde karayolu kenarındaki manav tezgahları yıkıldı. Tezgah sahiplerinden biri, iş makinesinin önüne oturarak yıkıma engel olmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre, Çanakale-Edremit-Balıkesir karayolu üzerinde kaçak manav tezgahları yıkıldı. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri yıkım için iş yerlerine müdahale etmeye başlayınca, manavlar dozerin önüne oturarak yıkımı engellemeye çalıştı. Yıkımın durdurulması için gerekli yerlere başvuru yaptıklarını ifade eden iş yeri sahipleri, jandarmanın müdahalesi ile iş makinesinin önünden kalktı. Yıkım daha sonra gerçekleştirildi.
Mekan sahipleri yıkımı gözyaşları ile takip etti.
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