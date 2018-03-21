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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Down Sendromu Farkındalık Günü yürüyüşü - DÜZCE Haberi

Down Sendromu Farkındalık Günü yürüyüşü - DÜZCE Haberi

- Etkinlikten detaylar - İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in konuşması Düzce 'de Down Sendromu Farkındalık Günü yürüyüşüDÜZCE (AA) - Düzce 'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Down sendromlu çocuklar, öğretmenleri ile birlikte yürüyüş yaptı.Cedidiye Meydanı'nda bir araya gelen Down sendromlu çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla aileleri, öğretmenleri ve protokol üyeleri eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.Gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kromozom farkını ortadan kaldırmak için hep birlikte yürüdüklerini söyledi.

Kent genelinde Down sendromlu çocukların iki okulda eğitim aldığını belirten Yiğit, şöyle konuştu:"Okullarımızda ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan Down sendromlu öğrencilerimizle birlikte yürüyüş yaptık. Tüm çocuklarımızla, toplumdaki farklı her renklerle bir bütünüz. Hepimiz birbirimizi seviyoruz ve birbirimize de sahip çıkmalıyız. Bugün de Down sendromuna karşı tek yürek olduk. Down sendromuna karşı toplumda ilgi ve farkındalık yaratmak için bir araya geldik."Yiğit, Down sendromlu çocukların neşesi ile yürüdüklerini anlatarak, katılımcılara teşekkür etti.

Rehabilitasyon Öğretmenler Farkındalık Farkındalık Yaratma Öğrenciler 

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