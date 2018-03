Down Sendromlular iyi dileklerini gökyüzüne bıraktı

-Genel ve detaylar

-Down Sendromlu öğrencilerin görüntüsü

-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yıldırım'ın açıklaması

-Down Sendromlu öğrencilerin konuşması

-Yapılan röportajlar

-Genel ve detaylar

-Balonların gökyüzüne bırakılması



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle özel bir etkinlik programı düzenlendi.

Down Sendromu etkinlikleri çerçevesinde Kilis Offroad,Hür Offroad kulüpleri araçları ile Türk chopper Kilis motosikletler gurubu ve diğer yetkililer tarafından bir şehir turu düzenlendi.

Down sendromlu çocuklar araçlar ile Kilis kent merkezinde tur attı. Daha sonra Cumhuriyet meydanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yıldırım ile down sendromlu çocuklar basın açıklaması yaptı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yıldırım, yaptığı konuşmada Down Sendromlu insanlarda 21.kromozomun 3 tane oluşunun simgesi kabul edilerek, Birleşmiş Milletler' in kararı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edildiğini ifade etti.

Yıldırım, "Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. 21 Mart tarihinin Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul edilmesinin ardından bu genetik farklılık konusundaki farkındalığı arttırılması için yapılan çalışmalar hızla arttı. Bu çalışmalarla beraber kromozom farklılığı ile doğan özel bireylerimize yaklaşım olumlu yönde değişmiştir. Down Sendromlu bir bireyin doğumdan sonra genetik yapısını değiştirecek herhangi bir yöntem mevcut değildir. Bu bireyleri sosyal, bilişsel anlamda geliştirecek ya da Down Sendromlu olmanın etkilerini azaltacak tek çare eğitimdir. Özellikle erken yaşlarda başlanılan eğitim Down Sendromlu bireylerin normal okullarında eğitim görmelerini amaçlamaktadır. İlimizde de Down Sendromlu öğrencilerin normal okullarda eğitim görmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 9'u erkek, 7’si kız olmak üzere toplam 16 Down Sendromlu öğrencimiz devlet okullarımızda eğitim almaktadır” dedi.

Daha sonra Down Sendromlu öğrenciler ile etkinliğe katılanlar balon uçurdu. Etkinliğe, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yıldırım, RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan, Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Salcan, RAM Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Berksözlü, Ekrem Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Harun Reşit Uğurlu ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcıları İbrahim YILMAZ ve Mehmet Gargılı katıldı.