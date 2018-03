Down Sendromlular için Down kafe açıldı

-Dernek Başkanı konuşma

- Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında, İnönü Üniversitesi kampüsünde Down kafe açıldı. 2 gün sürecek olan etkinlikte garsonlar ise Down Sendromlu çocuklardan oluşuyor. Down Sendromuna dikkat çekmek için her yıl 21 Mart’ta Dünya Down Sendromlular Günü olarak bazı etkinlikler düzenleniyor. Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu ile Malatya Down Sendromlular Derneği tarafından da ortak gerçekleştirilen etkinlik ile İnönü Üniversitesi kampus alanında ‘Down kafe’ açıldı. Down Sendormlu çocukların ilk ziyaretçisi ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer üniversite yetkilileri oldu. Down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenen Rektör Kızılay, üniversite olarak bu tür etkinliklerin destekçisi olduklarını ifade ederek, “Ben istiyorum ki bu yavrularımıza üniversitemizde bir kafe açalım, sık sık yavrularımızı tüm gün olmasa da haftanın belirli günleri down kafede bir araya gelelim, sipariş alıp servis yapsınlar. Çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar, bunu toplumdaki herkesle paylaşmamız gerekiyor. Onlarla hayatı iç içe yaşamaları gerekiyor. Aileleri de bundan çok memnun ve mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet Ilkım’da Malatya’da ilk kez bir Down kafeyi açtıklarını ifade ederek “Down sendromlu çocukların çalıştığı, servis ve satış yaptığı bir kafe. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Toplumumuzun da down sendromlu çocuklarımıza gereken değeri vermesini istiyoruz. Sosyal alanlarda gördükleri zaman bu çocuklarımıza acıyarak bakmasınlar, onları olduğu gibi kabul etsinler. Down sendromu bir rahatsızlık ya da hastalık değil bir farklılıktır. Sosyal sorumluluk projesi oluşturduk. Down kafede, down sendromlu çocuklarımız çalışıyor, bu kafe büyük ilgi gördü" ifadelerine yer verdi. Engelsiz İnönü Topluluğu Başkanı Seher Çelik ise Down Sendromlular Gününde down kafe projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Down sendormlu arkadaşlarımız insanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğreniyorlar. İnsanlara artı bir kromozomla çokta farklı olmadıklarını gösteriyorlar. Çok büyük bir talep var. Umarım toplumda bu tür faaliyetler olur ve toplum engelli bireyleri, down sendromluları ve diğer dezavantajlı grupları izole etmez, onlarla birlikte yaşamaya çalışır" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, down sendromlu 8 çocuk, garsonluk yaparak sipariş topladı ve siparişleri dağıttı.

Etkinlikte çocuklar ayrıca müzik eşliğinde de eğlenerek güzelce vakit geçirdiler. (CÖ-