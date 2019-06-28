Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Down sendromlu Yasemin’in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi

Down sendromlu Yasemin’in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi

Havadan görüntüler

Düğün Konvoyu Belediye Başkanı Gelin Arabası Öğretmen İlkokul Öğretmeni 

-Konvoy görüntüleri
-Düğün alanına gelişi
-röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- 33 yaşındaki Down Sendromlu Yasemin, gelinlik giydi, kına yaktı- Çatalca halkı el birliğiyle, Down sendromlu kızın hayalini gerçeğe çevirdi İSTANBUL

- 33 yaşındaki Down sendromlu Yasemin Kaya’nın gelin olma hayali, Çatalca halkının imece usulü organizasyonu ile gerçeğe dönüştü. Kaya’ya Çatalca Belediyesi organizasyonu ile kına töreni yapıldı, gelinlik giydirildi. Polis arabalarının da arasında olduğu dev düğün konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi. Çatalca’da ailesiyle birlikte yaşayan Down Sendromlu 33 yaşındaki Yasemin Kaya’nın en büyük hayali gelinlik giyip dans etmekti. Kaya’nın bu hayalini öğrenen vatandaşlar bu durumu Çatalca Belediyesi yetkililerine bildirdi. Belediyenin organizasyonu ile birlikte imece usulü Kaya için bir düğün tertip edildi. Özel olarak gelin arabası süslenerek, belediye araçları, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları ve vatandaşların araçlarından oluşan dev konvoy ilçe merkezinde tur atılarak önceden ayarlanan okulun bahçesine gidildi. Gelinlik giyinen Yasemin Kaya burada kendisi için hazırlanan alana Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in kolunda geldi. Yasemin Kaya için düzenlenen düğüne, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Duvan, Çatalca Emniyet Müdürü Bülent Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.
Yasemin kına töreni sırasında duygusal anlar yaşarken, oyun havaları eşliğinde gönlünce eğlendi ve düğün pastasını kesti. Etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Üner, Kaya’nın mutlu olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Allah ona ve ailesine bundan sonraki yaşamında mutluluk versin. Allah herkesin ailesine güzellikler nasip etsin. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.
"Senelerdir olmasını istiyordu” Yasemin Kaya’nın annesi Safinaz Kaya ise kızının en büyük hayalinin yerine geldiğini ifade ederek, “Çok seviniyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey olmasını beklemiyorduk. Hep hayaliydi bu senelerdir olmasını istiyordu gelinlik giymeyi kına yakmayı” diye konuştu.
“Bütün Çatalca halkı Yasemin’in hayalini gerçekleştirdi” Çatalca Belediye Başkanı Başdanışmanı Bahadır Sügür ise, “Çatalca’da bir ilkokul öğretmeninin başlatmış olduğu bir şey bu. Bu konu bize geldi ve Yasemin’de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çatalca’da engelli kardeşlerimize yoğun ilgi gösteriyoruz. Bu sadece belediye başkanı kaymakam ve ya kurumlar olarak değil. Bütün Çatalca halkı yoğun ilgi gösteriyor. Bugün bütün Çatalca halkı hep birlikte Yasemin’in hayalini gerçekleştirdi. Ben herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı