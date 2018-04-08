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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Down sendromlu Süleyman 10 yıldır organ bekliyor İzle

Down sendromlu Süleyman 10 yıldır organ bekliyor İzle

Dows sendromlu Süleyman'dan detaylar

Böbrek Hastası Böbrek Yetmezliği Diyaliz Hastası Down Sendromu Böbrek Nakli 

-Anne ile röp
-Süleyman ile röp

( HATAY )- Anne Fatoş Ataş, diyaliz hastası oğlu için yardım istedi HATAY

- Hatay’da yaşayan 18 yaşındaki Down sendromlu Süleyman Ataş’ın böbrek yetmezliği sünnetinde ortaya çıktı. İki böbreği de çalışmayan ve 10 yıldan bu yana diyaliz hastası olan oğlunun iyileşmesinin böbrek nakline bağlı olduğunu ifade eden anne Fatoş Ataş, böbrek yetmezliği hastası olduğunun farkında olmadıklarını belirterek, “Soğuk algınlığı nedeniyle doktora gittik. Verilen ilaçları kullandık. Bir gün idrarından kan geldi. Doktorun önerisi ile sünnet ettirdik. Bu defa idrar yolu tıkanınca böbrek hastası olduğunu öğrendik. 10 yıldan bu yana diyaliz hastası olan oğlumun iki böbreği de işlev görmüyor. Son günlerde diyalize de giremez oldu. Vücudu kaldırmıyor” dedi.
Aynı zamanda down sendromu hastası oğlunun böbrek yetmezliğinden kurtulması için nakil yapılması gerektiğini ifade eden Anne Ataş, vatandaşlardan nakil veren olursa hayatının kurtulacağını belirterek, “Organ nakli için Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvurduk. Her yıl talebimizi yeniliyoruz. 10 yıldır bekliyoruz. Organ nakli için duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Böbrek hastası olduğunu söyleyen Süleyman Ataş, okula gidemediği için eğitim göremediğini, bir an önce sağlığına kavuşup yaşıtları gibi gezmek oynamak istediğini söyledi.


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