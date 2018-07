Down sendromlu Selin Naz, çocuklara örnek oluyor

-Selin Naz'ın eğitimlerinden görüntüler

-Anne ve Selin Naz'dan detaylar



( ADANA -ÖZEL-HD)- Down sendromlu dünyaya gelen Selin Naz, dans, müzik, jimnastik, yüzme alanında eğitimler alarak kendini geliştirdi ADANA



- Adana’da yaşayan down sendromlu Selin Naz, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ali Akbulut Çocuk Akademisi’ne eğitime başlayınca sosyalleşerek dans, İngilizce, müzik ve satranç alanındaki faaliyetlerde kendini göstermeye başladı.

Çevresiyle yaşadığı uyum sorununu aşan Selin Naz, şimdi down sendromlu çocuklara örnek oluyor. 8 yaşındaki Selin Naz Özcan, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Annesi Dilek Özcan, kızı dünyaya geldikten sonra kendini ona adayarak onun da diğer çocuklar gibi gezip, eğlenip, öğrenerek sosyalleşebileceğini, çeşitli aktiviteler de kendini geliştirebileceğinin farkına vardı. Dilek Özcan, kızının her geçen gün kendini daha da geliştirerek yeni şeyler öğrendiğini, kızının bu durumundan memnun olduklarını ifade etti.

Anne Özcan, Çocuk Akademisine başladıktan sonra baya bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, “İngilizce renkleri sayıları sayabiliyoruz artık. Müzikte, jimnastik, okuma, satrançta baya ilerledik. Burada ilk hafta uyum sorunu yaşadık ama sonra düzenli olarak derslere girdik. Selin Naz’ın dezavantajı yok ben onu normal çocuktan ayırmıyorum. Ve bütün özel çocuğu olan annelerin çocuklarını bu tür yerlere getirmelerini istiyorum. Çok iyi bir eğitim var burada her anlamda. İngilizcede hiçbir şey bilmezken renkleri sayıyoruz. Resimde karalama yaparken sınırlı boyamayı geliştirdik, dansta çok başarılıyız. Selin Naz ayrıca jimnastiğe yüzmeye gidiyor. Sosyal aktiviteleri baya fazla olan bir çocuk” diye konuştu.

Özcan, ailelere uyarılarda bulunarak, “Otizmli, gelişim geriliği, down sendromlu olan aileler çocukları dışarı çıkarın, lokantalara, marketlere yanınızda götürün, bu tür çocukları kesinlikle evlere kapatmayın” dedi.