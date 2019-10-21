Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Down sendromlu Rabia'ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia'ya telli duvaklı düğün

Düğünden görüntüler

İsaf Düğün Töreni Oyun Havası Kışla 

-Gelin dans
-Genel ve detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da down sendromlu Rabia Süer'in gelin olma hayali, düzenlenen davullu zurnalı düğünle gerçek oldu.Down sendromlu 23 yaşındaki Rabia Süer'in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu. Rabia için Keçiören'in Çaldıran Mahallesi'nde belediyeye ait salonda düğün organize edildi. Gelin arabasıyla salonun önüne gelen Rabia, misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gelin arabasından inerken Rabia'ya damatlığıyla ağabeyi Hüseyin Süer eşlik etti. Senelerdir giymeyi hayal ettiği gelinliği giymenin sevincini yaşayan Rabia, alkışlar eşliğinde salona girdi. Dans etmek için sahneye çıkan Rabia'ya amcası İsmail Süer ve ağabeyi Hüseyin Süer eşlik etti. Takı töreninin yapılmadığı düğünde yüzlerce mahalleli ve akrabalarıyla doyasıya dans eden Rabia, Ankara oyun havası çaldığında doyasıya eğlendi. Rabia'nın temsili düğün törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Oyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendiOyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendi
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı