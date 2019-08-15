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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün

Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün

Düğünden görüntüler

Abba Damatsız Düğün 

-Rabia'nın düğün salonuna girmesi
-Rabia'nın ilk dansını yapması
-Baba Levent Hazırcı ile röportaj
-Anne Nuran Hazırcı ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia’ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı. Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia Hazırcı’nın en büyük hayalini ailesi gerçekleştirdi. Gittiği her düğünde üzülen ve gelinlik giymek isteyen Rabia’nın hayali, gerçek oldu. Ailesinin organize ettiği düğünde gelinlik giyerek dans eden Rabia’nın mutluluğunu görenler gözyaşlarını tutamadı. Down sendromlu Rabia’nın sembolik nikahını ise Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kıydı. Rabia’nın babası Levent Hazırcı, “Kızım düğünlere gittiğinde evlenenleri görüyordu. Sürekli ‘Bende düğün istiyorum’ diyordu. Bizde eşimle kızıma düğün yapmak için karar aldık. Damatsız düğün yapıyoruz. Engelli olduğu için gerçek düğün yapamıyoruz. Bizde kızımızın mutlu olması için böyle bir düğün ayarladık” dedi.
Çok mutlu olduklarını söyleyen Anne Nuran Hazırcı da, “Kızımızı mutlu etmek için düğününü yapıyoruz. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Akrabalarımızda kızımız için toplandı. Onu mutlu etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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