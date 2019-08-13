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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Down sendromlu Meryem’im zabıta olma hayali gerçekleşti İzle

Down sendromlu Meryem’im zabıta olma hayali gerçekleşti İzle

Meryem pazar esnafını gezerken

Zabıta Pazar Esnafı Trol Kimlik Kartı 

-Fiyat ve terazi kontrolü
-Başkan Osman Türkyılmaz röportaj
-Meryem röportaj

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale’de down sendromlu Meryem’in zabıta olma hayali gerçekleşti. Meryem, zabıta kıyafetini giyip pazar esnafını denetledi. Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, down sendromlu Meryem Türkyılmaz’ın zabıta olma hayalini gerçekleştirdi. Zabıta kıyafetini giyip pazar esnafını Başkan Türkyılmaz ile birlikte denetleyen Meryem, tezgahları gezip sebze ve meyve fiyatlarının etiketlerini ve terazileri kontrol etti, esnaflara da kimlik kartı taktı. Meryem bundan sonra zabıtalar ile birlikte haftanın 2 günü pazar esnafını denetleyecek. Zabıta olmaktan dolayı yüzü gülen Meryem, 2. hayalininde Müge Anlı ile tanışmak olduğunu söyledi.

Meryem’in birinci hayali zabıta olmak, ikinci hayalininde Müge Anlı ile tanışmak olduğunu belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Meryem’in seçim zamanın da bizden 2 isteği oldu. Birincisi zabıta olmak istediğini söyledi.

Haftanın 2 günü Meryem bizimle çalışacak bizim personelimiz oldu. Meryem artık bizim zabıtamızdır. İkinci isteği ise Müge Anlı ile tanışıp programına çıkmaktı. Müge Anlı’nın programı başladığında Meryem ile birlikte ziyaret edeceğiz. Meryem’in hayali bir zabıta olmak, Müge Anlı ile tanışmak" dedi.

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