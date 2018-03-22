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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Down sendromlu “Kadir Başkan”ın hayali gerçek oldu

Down sendromlu “Kadir Başkan”ın hayali gerçek oldu

- Down sendromlu Kadir Yavuz'un makam otosuyla halkı selamlaması ve detaylar

Belediye Başkanı Makam Aracı Helal İlginç Görüntü Harekete Geç 

-- Bir günlüğüne başkan olması
-- İlçe halkından ve Yavuz'dan görüntüler
-- Belediye Başkanı makamı
-- Başkan İşleyen'in konuşması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Siyasetçilerle gezmeyi seven down sendromlu “Kadir Başkan” lakaplı Kadir Yavuz’un hayali gerçek oldu. Erzurum’un Narman ilçesinde siyasetçilere duyduğu ilgiyle tanınan ve ilçede “başkan” lakabıyla bilinen down sendromlu Kadir Yavuz, senin için ne yapabiliriz sorusuna, ‘bende siyasetçiler gibi makam aracıyla ilçede gezmek istiyorum’ diye cevap verdi. Bunu üzerine Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Kadir Yavuz’un isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Narman Belediyesi önünde bekleyen makam aracına binen Yavuz, tıpkı siyasetçiler gibi makam aracının üzerinden vatandaşları selamladı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken vatandaşlar ‘bravo başkan, helal başkan’ diyerek destek verdi. Yavuz, yaklaşık bir saat boyunca vatandaşları selamladı. Halkı selamladıktan sonra belediye binasına geçen Yavuz, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyeni makamda kabul etti. Makamda gerçekleşen ikili görüşme hem belediye başkanını hem de down sendromlu genci mutlu etti. Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, “Ben bu arkadaşlarımızı Allah’ın insanlara bir hediyesi olarak düşünüyorum. Özellikle ilçemizde Kadir Yavuz diye bir kardeşimiz var. Bütün ilçenin neşe kaynağıdır. Tüm Down Sendromlu kardeşlerimin gününü kutluyorum. Kadir’in bizden bir talebi vardı resmiyete, protokole, ve ilçemize gelen siyasilere çok önem veren bir arkadaşımızdı. Kendisine bugün bir araç tahsis ederek ana caddenin üstünden ilçenin çıkışına kadar insanları selamlaması için bir fırsat verdik. Kendisi de bizde çok mutlu olduk. Bu Kardeşlerimin gününü kutluyorum.” dedi.
Yaklaşık 1 saat makamda kalan Başkan Kadir, görevi Başkan İşleyene teslim etti.
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