Down sendromlu İbrahim'e asker kınası merasimi İzle

-Kınadan görüntüler

-H. İbrahim Derin'in abisiyle röp.

-F. Merhmet Kocaispir konuşması

-Zeybek gösterisi

-Dans gösterisi

-Kına yakılması



Down sendromlu İbrahim'in asker kınasına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir katıldı- Down sendromlu İbrahim'in asker kınası birbirinden renkli anlara sahne oldu



- Asker olma hayali kuran Adanalı Down sedromlu İbrahim için asker kınası töreni düzenledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir'in de katıldığı asker kınası birbirinden renkli anlara sahne oldu. Down sendromlular müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendiler. Down sendromunda farkındalık oluşturmak ve down sendromlulara, ailelerine moral vermek amacıyla Yüreğir Belediyesi’nin desteklediği asker kınası etkinliği Hayme Ana Kına Konağı’nda yapıldı. Zeybek ve dans gösterilerinin büyük alkış aldığı, 21 yaşındaki Halil İbrahim Derin’in asker kınasında dans eden gençler ve çocuklar doyasıya eğlendiler. İbrahim’in düğünlerde ve kınalarda sürekli oynadığını ve hep neşeli olduğunu belirten ağabeyi Ahmet Derin, “İbrahim düğünlerde kınalarda hep neşelidir. İbrahim’in askere gitmek istediğini öğrenen Fatih başkanım bizlere destek oldu. Bizi kırmadığı için ona teşekkür ederiz. Çok duygulandık keşke kardeşim gerçekten askerlik yapabilseydi” dedi.

Müziğin ve dansın hiç azalmadığı kınaya katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye olarak her türlü imkanın down sendromluların ve ailelerinin hizmetine sunulduğunu aktardı. Kocaispir, “Engel bizim zihnimizde, bu çocukların hepsi inanın bizden daha merhametli, daha yufka yürekli, daha insanca bir hayatı önceleyen kardeşlerimiz. Onları çok seviyoruz. Annelerinin, babalarının onlar için göstermiş olduğu fedakarlık her türlü takdirin üzerinde bir fedakarlıktır. Onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Kızlarımız, çocuklarımız hepinizi çok seviyorum. Hepiniz başımızın tacısınız. Hepinizle gurur duyuyorum. Yüreğir Belediyesi’nin tüm imkanları sizin emrinizde. Bu kardeşlerimizin hayata adapte olması noktasında üzerimize düşen her şeyi yapacağız ve bu özel anları çoğaltacağız” diye konuştu.





