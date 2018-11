Down sendromlu Hazal’ın düğün hayali gerçek oldu

-Röportajlar

-Hazal'dan detaylar

-Dans

-Pasta kesimi

-Ağlayan kadınlar

-Hazal ile Selçuk Balcı düeti

-Selçuk Balcı'nın şarkı söylemesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Down Sendromlu Hazal’ı gelinlik içinde görenler gözyaşlarına boğuldu- Düğüne oksijen tüpü ile geldi İSTANBUL



- Down Sendromlu Hazal Işık’ın en büyük hayali olan gelinlik giymek gerçek oldu. Düğünü yapılan Hazal’ı gelinlik içinde gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğrencisiyken geçirdiği rahatsızlık sonrası eve mahkum olan Down sendromlu Hazal Işık için düğün yapıldı. 20 yaşındaki Hazal Işık’ın düğününde Sanatçı Selçuk Balcı sahne aldı. Göz yaşlarına hakim olamadılar Gelinlik giyerek salona gelen Hazal Işık'ın babası, ağabeyi ve dedesi ile dans etti. Hazal yirminci yaşını Maltepe'de bir düğün salonunda tüm sevdikleriyle birlikte kutlayarak pasta kesti. Hazal’ı gelinlik içinde gören sevdikleri gözyaşlarına hakim olamadı. Bir buçuk yıl önce akciğer tansiyonu teşhisi konan Hazal'ın düğününde oksijen tüpü ile bulunması yürekleri burktu. Sanatçı Selçuk Balcı ile düet yaptı Sosyal sorumluluk projesinde yer alan sanatçı Selçuk Balcı, Hazal ile düet yaptı. Hazal ile ‘bu da gelir bu da geçer’ şarkısını birlikte seslendiren Selçuk Balcı: “Biz Hazal’ı çok seviyoruz. Daha önce de bir piknik organizasyonunda sahneye çıkıp şarkı söylemiştik. Bu tarz konularda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Sosyal sorumluluk projesi için tüm sanatçıların yer alması gerekiyor. Biz bugüne kadar sosyal sorumluluk projesi alanında birçok konser gerçekleştirdik. Ama ilk kez bir düğünde sahne alacağım” şeklinde konuştu.

Hastalığının çıkmasıyla oksijen tüpüne mahkum oldu Geçirdiği rahatsızlık sonucu oksijen tüpüne mahkum olan Hazal Işık düğününe oksijen tüpü ile geldi. Hazal’ın yarım kalan eğitimini tamamlaması için daha büyük oksijen tüpüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen anne Naciye Işık; “Bugün kızımın 20’nci yaş günü gelinlik giydi. Böyle bir hayali olduğu için onu gerçekleştirdik. Çok mutluyum, çok gururluyum bir anne olarak dünyanın en tatlı anıdır. Hazal’ın hep hayaliydi. Bir düğüne giderdik. ‘Ben gelinlik giyeceğim, ben evleneceğim, ben pasta keseceğim’ hep bunu söylerdi. Hazal bir buçuk sene önce bir rahatsızlık geçirdi. O zamandır Hazal evden çıkamıyor. Okula gidemiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evdeyiz büyük oksijen makinemiz var. Onu takıyoruz. Şuan akciğer tansiyonu hastası. Şuan biz oksijen takıyoruz. Ama şuan taşıyabileceğimiz bir tüpe ihtiyacımız var. 2-3 kiloluk 4-5 saat gidebilecek türe ihtiyacımız var. Onu da şuanda gerçekleştiremediğimiz için Hazal şuan ne okula ne de başka bir yere gitmiyor” dedi