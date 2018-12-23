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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyayı salladı Haberi

Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyayı salladı Haberi

Down Sendromlu Ali Erat'ın askeri birlik içerisinde çekilmiş komando andı okuması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

Sosyal Medya Şehit İzlenme Rekoru Komando Askeri Birlik 


- Osmaniye'de yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Ali Erat isimli gencin komando andını okuduğu videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. Osmaniyede sembolik olarak askerlik görevini yapan Ali Erat'a askeri birlikte rütbeli bir asker tarafından komando andı okutuldu. Sosyal medyaya yüklenen o anların videosu binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak yüzbinlerce kez izlenme yaptı. İlde asker veya polis elbisesi giyerek dolaşan down sendromlu Ali Erat her fırsatta vatan sevgisini dile getiriyor. En çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye de Ali Erat'ın komando andı videosu günden güne yayılıyor.
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