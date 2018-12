Down Sendromlu genç oyun oynarken arabaları yaktı Haberi

-Araçlardan görüntü

( İSTANBUL )- Arabaların arasında ateş yakınca yangın çıktı İSTANBUL



- Bağcılar'da Down Sendromlu olduğu ileri sürülen bir genç iddiaya göre oyun olsun diye sokakta park halindeki iki aracı yaktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğlen saatlerinde Bağlar Mahallesi 11'inci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, down sendromlu genç sokakta çakmak ile oyun oynuyordu. Bu sırada sokakta park halinde 2 araç bulunuyordu. Yaşar Şimşek ve Murat Kutlu isimli vatandaşlara ait birisi hafif ticari iki aracın arasına giren Down Sendromlu genç, arabaların arasında oyun oynamaya başladı.

Çevrede bulunan bez fireleri eline alan genç, fireleri arabaların arasında yaktı. Yaşanan olay sonrasında 2 araç bagaj kapaklarından yanmaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 aracı söndürdü. İtfaiyenin çağırdığı polis ekipleri ise araçların yanmasından şüphelenip çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yapılan incelemede araçları yakan kişinin down sendromlu genç olduğu anlaşıldı. Araç sahiplerinden Yaşar Şimşek, "Araçlar arka arkaya idi. Sokakta oynayan çocuklar vardı onlardan şüpheleniyoruz. Sabah çakmakla falan dolaşıyorlardı " dedi.

Bir diğer aracın sahibi Murat Kutlu ise, "Görüntüleri izledik. Görüntülerde arabaların altına fire doldurduğunu ve yaktığını gördük" diye konuştu.

