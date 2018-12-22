Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Down Sendromlu genç oyun oynarken arabaları yaktı

Down Sendromlu genç oyun oynarken arabaları yaktı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Yakınca Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Alınan röportaj

( İSTANBUL )- Arabaların arasında ateş yakınca yangın çıktı İSTANBUL

- Bağcılar'da Down Sendromlu olduğu ileri sürülen bir genç iddiaya göre oyun olsun diye sokakta park halindeki iki aracı yaktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğlen saatlerinde Bağlar Mahallesi 11'inci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, down sendromlu genç sokakta çakmak ile oyun oynuyordu. Bu sırada sokakta park halinde 2 araç bulunuyordu. Yaşar Şimşek ve Murat Kutlu isimli vatandaşlara ait birisi hafif ticari iki aracın arasına giren Down Sendromlu genç, arabaların arasında oyun oynamaya başladı.
Çevrede bulunan bez fireleri eline alan genç, fireleri arabaların arasında yaktı. Yaşanan olay sonrasında 2 araç bagaj kapaklarından yanmaya başladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 aracı söndürdü. İtfaiyenin çağırdığı polis ekipleri ise araçların yanmasından şüphelenip çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Yapılan incelemede araçları yakan kişinin down sendromlu genç olduğu anlaşıldı. Araç sahiplerinden Yaşar Şimşek, "Araçlar arka arkaya idi. Sokakta oynayan çocuklar vardı onlardan şüpheleniyoruz. Sabah çakmakla falan dolaşıyorlardı " dedi.
Bir diğer aracın sahibi Murat Kutlu ise, "Görüntüleri izledik. Görüntülerde arabaların altına fire doldurduğunu ve yaktığını gördük" diye konuştu.
(Md- Öy-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı