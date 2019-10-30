Down sendromlu genç kızın kına gecesi hayali gerçek oldu - ADIYAMAN
- Kına merasiminden görüntü - İkramlardan görüntü - Çiğköfte yoğrulması - Şarkıların söylenmesi halayların çekilmesi - Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel'in konuşması - Baba Mehmet Balkan'ın konuşması - Anne Ayşe Balkan'ın konuşmasıDown sendromlu genç kızın kına gecesi hayali gerçek oldu - Adıyaman Belediyesi, down sendromlu Aysun Balkan'ın ına gecesi hayalini düzenlediği organizasyonla gerçekleştirdiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yaşayan down sendromlu Aysun Balkan'ın kına gecesi hayalini Adıyaman Belediyesi gerçekleştirdi.Down sendromlu 21 yaşındaki Aysun Balkan'ın kına gecesi hayali, Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezi bahçesinde gerçek oldu. Kına kıyafetini giyen ve kuaför kursiyerler tarafından saçı ve makyajı yapılan Balkan için temsili kına gecesi yapıldı.Kurs bahçesinde düzenlenen kına merasimine mahalle sakinleri de katıldı. Merasimde br yandan çiğ köfte yoğrulurken diğer yandan Adıyaman Belediyesi "harfane grubu" tarafından şarkılar söylendi.Baba Mehmet Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kına gecesi hayalini gerçekleştirmek için Adıyaman Belediyesine başvurduğunu belirterek, kendilerine destek olan Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç'a ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.6 kızı bulunduğunu, Aysun dışındakileri evlendirdiğini anlatan Balkan, en büyük isteklerinin evlatlarının sevincini görmek olduğunu söyledi.
Anne Ayşe Balkan da kızı için böyle bir organizasyon düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, evladının hayalini gerçekleştiren herkese minnettar olduğunu ifade etti. Ellerine kına konulan down sendromlu Aysun, gözyaşı içerisinde halay çekerek sevdikleriyle gönlünce eğlendi. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel de sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Down sendromlu kızımızın hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.
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