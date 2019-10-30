Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Down sendromlu genç kızın kına gecesi hayali gerçek oldu - ADIYAMAN

Down sendromlu genç kızın kına gecesi hayali gerçek oldu - ADIYAMAN

- Kına merasiminden görüntü - İkramlardan görüntü - Çiğköfte yoğrulması - Şarkıların söylenmesi halayların çekilmesi - Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel'in konuşması - Baba Mehmet Balkan'ın konuşması - Anne Ayşe Balkan'ın konuşmasıDown sendromlu genç kızın kına gecesi hayali gerçek oldu - Adıyaman Belediyesi, down sendromlu Aysun Balkan'ın ına gecesi hayalini düzenlediği organizasyonla gerçekleştirdiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yaşayan down sendromlu Aysun Balkan'ın kına gecesi hayalini Adıyaman Belediyesi gerçekleştirdi.Down sendromlu 21 yaşındaki Aysun Balkan'ın kına gecesi hayali, Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezi bahçesinde gerçek oldu. Kına kıyafetini giyen ve kuaför kursiyerler tarafından saçı ve makyajı yapılan Balkan için temsili kına gecesi yapıldı.Kurs bahçesinde düzenlenen kına merasimine mahalle sakinleri de katıldı.
Merasimde br yandan çiğ köfte yoğrulurken diğer yandan Adıyaman Belediyesi "harfane grubu" tarafından şarkılar söylendi.Baba Mehmet Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kına gecesi hayalini gerçekleştirmek için Adıyaman Belediyesine başvurduğunu belirterek, kendilerine destek olan Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç'a ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.6 kızı bulunduğunu, Aysun dışındakileri evlendirdiğini anlatan Balkan, en büyük isteklerinin evlatlarının sevincini görmek olduğunu söyledi.

Anne Ayşe Balkan da kızı için böyle bir organizasyon düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, evladının hayalini gerçekleştiren herkese minnettar olduğunu ifade etti.
Ellerine kına konulan down sendromlu Aysun, gözyaşı içerisinde halay çekerek sevdikleriyle gönlünce eğlendi. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel de sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Down sendromlu kızımızın hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Genç Kız Çiğ Köfte Muhabir Gözyaşı Kına Gecesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı