Down sendromlu genç kızın düğün hayali gerçek oldu İzle

( SAKARYA -ÖZEL)- Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztür: "Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik" SAKARYA



- Erenler Belediyesi, down sendromlu 29 yaşındaki Nihal Usta'nın hayali olan düğün törenini gerçeğe dönüştürdü. Sakarya'da ikamet eden 29 yaşındaki down sendromlu Nihal Usta'ın 10 seneden beri hayali olan düğün törenini Erenler Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Belediye'nin başlattığı 'Bir hayalim var' projesi kapsamında belediye başvuran aile'nin talebi kabul edildi. Nihal'in hayali Erenler Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen düğüne başta AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve sevenleri katıldı.

Yapılan organizasyonda Nihal'in mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Hacer Usta yaptığı açıklamada, "Başkanıma dua ediyorum çok mutlu etti bizi. Benim kızımın 10 senelik hayali idi onu gerçekleştirdiniz çok mutluyuz. Benim çocuğum çok mutlu o kadar mutlu ettiniz ki onu kimin emeğe varsa teşekkür ederim" dedi.

"Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik" Düğün sonrası bir açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, "Nihal kızımızın en büyük arzusu olan bir düğündü. Hayalini bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Biz benzeri düğünleri yaptık. Geçen sene bir kızımız daha vardı down sendromlu onunda böyle bir hayali vardı onu da gerçekleştirdik. Biz Erenler halkına sorduk ne hayalleriniz var diye. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değişik talepler geldi. Bize gelen taleplerin hepsini gerçekleştirdik. Bugünde nihal kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Gözlerimiz yaşardı çok mutlu olduk. Biz bu tür şeylere biz hep açığız. Bir hayalim var projesinin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz belediye olarak bu tür organizasyonlara açık olduğumuzu açık ettik" dedi.

"Bizde onla mutlu olduk" AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise yaptığı açıklamada, "Çok duygulandım açıkçası. Nihal kızımızın en büyük hayali bir düğünün olması imiş, beyaz bir gelinlik giymekmiş. Ben belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nihal'in hayalini gerçekleştirdiler. Bugün düğündeyiz bizde eşlik ettik. Ailesi duygulu, Nihal çok mutlu bizde onla mutlu olduk" şeklinde konuştu.