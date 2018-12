Down sendromlu Fatih çalıştığı eczanenin en kıdemlisi Haberi

-Röportajlar



( GAZİANTEP -ÖZEL)- 5 yıldır eczanede çalışan down sendromlu Fatih müşterilerin ilgi odağı GAZİANTEP



- Gaziantep’te Eczacı Gülşen Çayırlı’nın iş yerinde 5 yıl önce çalışmaya başlayan down sendromlu Fatih Albayrak eczanenin en eski ve en kıdemli çalışanı oldu. Eczanedeki bütün çalışanlardan daha eski olan Fatih, eczane personelleri içerisinde en kıdemli olarak bahsediliyor. 5 yıl önce sürekli eczaneye gelip vakit geçiren genci çalıştırmak için 1 yıl emek verdiklerini ifade eden eczacı Gülşen Çayırlı, uzun bir sürenin ardından beyaz önlük giydirdiği Fatih’i hayatının bir parçası haline getirdi. Fatih’in 5 yıldır çalıştığını ifade eden Eczacı Gülşen Çayırlı, ”Fatih zaten mahallemizde yaşıyordu. Pek burada çalışma taraftarı değildi ama 1 yıl uğraştık. Ve sonunda Fatih’e önlüğünü giy bizimle çalış dedim o şekilde çalışmaya başladı” dedi.

Eczanenin bel kemiği Eczacı Çayırlı, Fatih’in hemen hemen her işi yaptığını belirterek, eczanenin bel kemiği olduğunu söyledi.



Çayırlı, ”Fatih buranın en kıdemlisi. Artık eczanede hemen hemen her işe hakim durumda. Özellikle çocuk hastaları çok seviyor. Nöbetlerde bile bizimle birlikte kalır. Neredeyse sabaha kadar bizimle kalıyor. Artık bu eczanenin bel kemiği diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Müşteriler çok alıştı” Gülşen Çayırlı, eczaneye gelen tüm müşterilerin Fatih’e alıştığını ve sürekli onu sorduklarını belirtti.

Çayırlı, ”Müşterilerde çok alıştı. Giren herkes Fatih’i soruyor. İşinde çok düzenli her gün işine geliyor. Tüm down sendromlular gibi ilgi ve sevgi bekliyor. İlgi ve sevgi gösterildiği sürece çok iyidir. Artık benim kardeşim gibi. Sadece eczanede değil özel hayatta da bir yere gittiğimiz zaman onsuz bir yere gitmiyoruz” ifadelerini kullandı. Kazandığı parayı annesine veriyor Kazandığı parayı annesine verdiğini söyleyen down sendromlu 22 yaşındaki Fatih Albayrak, eczaneye gelen müşterilere tek tek kolonya ikram edip, isteklerini soruyor. 5 yıldır istikrarlı bir şekilde iş disiplinini bozmayan down sendromlu genç, ağrı kesici ilaçları tek tek sayarken, artık ilaçların çıkışını yapıp müşterilere veriyor. Hayali asker olmak ve evlenmek Tek hayalinin askere gitmek ve sonrasında evlenmek olduğunu söyleyen Albayrak, nişanlanıp yüzük almak istediğini söyledi.